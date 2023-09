A következő, ártatlan gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények kimondhatatlanul szörnyűek, erőszakosak és sokkolóak. Minden kétséget kizáróan a most következő három mostohaanya velejéig romlott és gonosz.

Anna Ritchie és a forró fürdő

2016-ban, Ohio államban, a 25 éves Anna Ritchie-t 18 év életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték négyéves mostohafia, Austin meggyilkolása miatt. A nő nehezményezte, hogy neki kell nevelnie Austint, és teljes megvetéssel kezelte a gyermeket.

Anna Ritchie a létező egyik legkegyetlenebb módszert választotta a kisfiú megölésére: Austint közel 60 Celsius-fokos fürdővízben tartotta közel fél órán át. Mire végül kiemelte a kisfiút a kádból, a lábáról a harmadfokú égési sérülések miatt darabokban foszlott a bőr.

Ha a nő azonnal a sürgősségire sietett volna a kisfiúval, akkor 95 százalékos eséllyel felgyógyult volna az egyébként maradandó égési sérüléseiből. Ám ő ágyba fektette a kisfiút, aki végül hipovolémiás sokkban – vér- és folyadékveszteség miatt – halt meg aznap éjjel.

A kisfiú édesapja, Cooper Ritchie érthetetlen módon csak másnap reggel hívta a 911-et, a kiérkező mentők pedig már nem tehettek semmit. Robert Ritchie a mentőknek azt mondta, hogy a kisfiú előző nap este sérült meg a forró víztől, de ő, és a felesége úgy gondolták, kipiheni az esetet, és jobban lesz másnapra.

Elisa Baker, a darabolós gyerekgyilkos

2010-ben Észak-Karolinában a 10 éves Zahra Bakert felfoghatatlanul brutálisan módon gyilkolta meg mostohaanyja. A kislány testét feldarabolta, maradványai pedig a közeli erdő vadállatainak martalékává lettek. Elisa Baker 2011-ben bűnösnek vallotta magát Zahra Baker meggyilkolásában, és 15-18 évnyi börtönbüntetésre ítélték, miután ügyvédje vádalkut kötött az ügyészekkel.

Az ítélet meghozatala után a 47 éves mostohaanya többször is fellebbezett, miután azt állította, hogy a kislány már egy ideje csontrákban szenvedett, így a betegség okozta a halálát. Zahra holttestének feldarabolásáért pedig – állítása szerint – valaki más volt a felelős. Hozzátette, hogy ezt a személyt jogi okokból nem hajlandó megnevezni.

A kislány élete kezdettől fogva nehéz volt. Zahra biológia anyja, Emily Dietrich szülés utáni depresszióban szenvedett, végül elhagyta a családját, és kislányának felnevelését Zahra apjára, Adam Bakerre hagyta. A kislányt ötéves korában csontrákkal diagnosztizálták, és nem sokkal ezután jobb lábát térdtől lefelé amputálni kellett.

Adam Baker 2007-ban ismerkedett meg egy internetes randi oldalon Elisával, és nem sokkal ezután oda is költöztek a nő Hickory megyei otthonába. Ezek után pedig az egyébként is szomorú sorsú Zahrának még mostohábbá vált az élete. A szomszédok tanúvallomásaiból és a rendőrségi nyomozásból kiderült, hogy Elisa Baker gyakran szidalmazta Zahrát, ilyenkor pedig a sokktól a kislány bevizelt, illetve a gyermekvédelem is többször kapcsolatba lépett Elisa Bakerrel, miután Zahra tanárai is jelentették, hogy a lány testén gyakran láthatóak különböző sérülések, zúzódások. Utóbbit később Elisa Baker azzal magyarázta, hogy a kislány a lábprotézise miatt volt ügyetlen, és sokszor elesett.

2010. október 9-én Adam Baker hívta a 911-et, és bejelentette a lánya eltűnését.

A rendőrség nem tudta pontosan megállapítani, hogyan halt meg Zahra. Halálát „meghatározatlan erőszakos emberölésnek" minősítették. Egyes jelentések szerint Elisa Baker azt mondta a rendőrségnek, hogy ő és Adam Baker együtt darabolták fel Zahra maradványait, de a nyomozásokból kiderült, hogy a 10 éves gyerek halála és feldarabolása mögött egyedül Elisa áll.





Letecia Stauch, aki a mai napig tagadja a gyilkosságot

2020. január 27-én, a coloradói El Paso megyében Letecia Stauchot azzal vádolta a megyei bíróság, hogy megölte a 11 éves Gannon Stauchot, mialatt édesapja a Nemzeti Gárda bevetésén vett részt.

Az ügyészek szerint Letecia 18-szor szúrta meg Gannont, majd fejbe lőtte, és ezek után a floridai Pensacoláig hajtott a gyermek maradványait tartalmazó bőrönddel, amit végül egy híd tövében egy árokba dobott. Ügyvédei pszichés zavarra hivatkozva védekeztek, úgy érveltek, hogy a nő nem volt mentálisan beszámítható, amikor a gyilkosságot elkövette. Letecia ártatlannak vallotta magát, állítása szerint pszichés törést okozott benne, hogy a férje nem törődött vele és egyedül ráhagyta a gyereknevelést.

Letecia a kisfiú halála napján jelentette annak eltűnését, a rendőrségnek pedig először azt mondta, hogy a fiú elment meglátogatni egy barátját, de nem jött haza. Később megváltoztatta a meséjét, azt állítva, hogy egy mexikói férfi tört be aznap hozzájuk, aki megerőszakolta őt, és ezalatt beverte a fejét, ettől elájult, és mire észhez tért, Gannont elrabolták. Ezalatt több mint 200 önkéntes kereste a fiút a környéken. A nyomozók megtalálták a kisfiú vérét Letecia cipőjén, illetve a nő friss ujjlenyomatait a gyilkos fegyveren, és arra is fény derült, hogy a nő sietve távozott Gannon eltűnésének napján a floridai Pensacolába.

2020-ban Leteciát letartóztatták Dél-Karolinában, és nem sokkal ezután Floridában megtalálták a bőröndbe rejtett holttest maradványait is. A nőt életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték.

