Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Szerdán egy döntést nem igazán lehet a racionalitás talaján meghozni. Ma egy olyan helyzettel találhatod szemben magadat, amelyben nem lesz igazán jó megoldás. Használd a megérzésedet és hagyd, hogy az vezéreljen. Az sem baj, ha a szíved is beleszól most egy kicsit a dolgok menetébe.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Szerdán kicsit nehezedre esik az alkalmazkodás. Ha egyedül élsz, akkor azt érzed nehéznek, hogy nincs kivel megosztani az örömödet-bánatodat, ha párkapcsolatban vagy, akkor meg attól szenvedsz, hogy nem lehetnek önálló útjaid. Először is magadat rendezd, a saját érzéseidet, és rövidesen jönnek a segítő fényszögek is, amik a fizikai valóság szintjén is rendet tesznek.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A határozott fellépés nem feltétlenül a magabiztosság jele. Lehet, hogy éppen a bizonytalanságát fedi el valaki vele... Ma találkozhatsz valakivel, aki kicsit meg is rettent a nagy elbizakodottságával. Ne ijedj meg tőle! Hidd el, nem minden az, aminek látszik...

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ma nagyon kedvező napra számíthatsz, és emberileg nagyon jó élményeid lesznek, valaki igazán kedves veled, vagy valaki meglep a viselkedésével, nem is zsámítottál ennyi jóra tőle. Mutasd ki te is feléjük a szeretetedet.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Néha kimondottan élvezed, ha vitára van lehetőség, mert szenvedélyes alkat vagy, és szereted a versenyt, de vigyázz, mert ebből nem mindig jössz ki győztesen. Szerdán éppen ez történik, nem tudod jól megvédeni az álláspontodat, ha belemész a vitákba.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Van valaki a közeledben, aki jó tanácsokkal lát el. Kérdés, hogy meghallod-e. Ne legyél bizalmatlan, se hajlíthatatlan! Figyelj oda a másik javaslatára. A bolygók szerint most akkor jársz jól, ha meg is fogadod.

