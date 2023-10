Kos napi horoszkóp (03.21. - 04.20.)

Nagyszerű lezárása a hétnek ez a vasárnap. Remekül el tudsz lazulni, és sikerül egy igazán kikapcsolódós délutánt is szervezned. Kell is, hogy végre teljesen ellazulj, hiszen sokat és jól dolgoztál az elmúlt időszakban.

Bika napi horoszkóp (04.21.- 05.20.)

Nagy feladat megoldása előtt állsz, ami minden erődet és figyelmedet igénybe veszi. Ám de vasárnap amúgy sem tehetsz sokat érte, ezért feledkezz el az egészről a hétvége hátralévő részében! Ha sikerül felhőtlen kikapcsolódásban töltekezned, hétfőtől minden megy, mint a karikacsapás.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Jól végződik ez a hét, a vasárnap pedig a koronája lehet. Gyümölcsözőnek, fejlődőnek látod, tapasztalod a körülményeidet. Nem is kell mással törődnöd, csak a legszorosabb emberi kapcsolataiddal. És még egy jó könyv is beleférhet az időbe!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Egy ügyben most határozott döntéseket várhatnak tőled a családtagok, a rokonok. Ne halogasd hát tovább, a végső szót úgyis neked kell kimondani. Így van ez akkor is, ha magában a döntésben az ő vélekedésüket is kénytelen leszel érvényre juttatni.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Barátkozós hangulatban leszel vasárnap, de minden okod meg is van rá. Most ugyanis leginkább bennük bízhatsz. A család is melletted áll, de sajnos inkább csak lélekben. Van, amiben egyedül egy elválaszthatatlan jó barátra számíthatsz most.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Szuper nap lesz a vasárnap! Végre igazán könnyűnek és felhőtlennek érzed magad. És valóban, csupa olyan élményekkel gazdagodhatsz, amelyek ezt az érzést erősítik a lelkedben. Oszd meg másokkal is a benyomásokat, a gondolataidat - írja az Astronet.

