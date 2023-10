Lehet, hogy nem hangzik egetrengető találmánynak, ettől függetlenül tényleg a Womanizer Wave az első intim zuhanyrózsa a piacon. Kellemes felüdülést jelent, már volt szerencsém alaposan letesztelni.

A Womanizer márka garanciát jelent a minőségre, ha szexjátékokról van szó, a Hansgrohe pedig a fürdőszobai eszközök világában. A két gyártó szerelemgyerekére érdemes odafigyelni, de be kell valljam, voltak kisebb-nagyobb fenntartásaim. Mégiscsak egy zuhanyfejről van szó, a gondolat, hogy ezzel elégítsem ki magam, kicsit retrónak tűnt, nem beszélve arról, hogy közel tíz olyan kütyü van az éjjeliszekrényemben, ami percek alatt juttat el a csúcsra.

Rá kellett jönnöm, hogy a Womanizer Wave-nek pont ez az előnye! A mai felgyorsult világunkban mindenben a gyorsaságra törekszünk, a szexjátékokat is aszerint értékeljük, melyik juttat a leggyorsabban a csúcsra, melyik okozza a legintenzívebb orgazmust. El is felejtettem, milyen az, amikor lassan, magunkat hosszan kényeztetve és fantáziálva jutunk el az orgazmusig. Észrevétlenül kezdtem ácsingózni egy olyan kellék után, ami kis lassulásra késztet, mint a szomjazó egy csepp vízre, úgy vágytam a lágy, visszafogott öngyönyörre – a Womanizer Wave pedig pont ezzel árasztott el.

Miért más a Wave, mint egy sima zuhanyrózsa?

A Vágyaim.hu termékleírása szerint: „A Womanizer fejlesztői az elsők, akik kombinálták a vízsugaras masszázst a csiklóizgatással, ehhez pedig a prémium minőségű szanitereket gyártó Hansgrohe mérnökeit hívták segítségül." Az eredmény egy gyönyörű, elegáns eszköz, amiről soha senki meg nem mondaná, hogy nem egy sima zuhanyózsa, így a diszkréció miatt sem kell aggódni. Sőt, még a karácsonyi ajándékozáskor is simán átadhatjuk az egész család előtt, senkinek sem fog feltűnni a turpisság.

Az üzembe helyezés után - ami roppant egyszerűen kivitelezhető, nem kell hozzá extra tudás vagy szakember - jöhetnek a különféle élvezetek. Három funkció közül választhatunk egy nagyon praktikus és kényelmes, nyomógombos megoldással, és ezeket még finomhangolhatjuk is egy csúszka segítségével, hogy abszolút személyre szabható az élmény.

A kényeztető funkciók:

● A Powder Rain a hagyományos zuhanyfejes vízzuhatag, de nagyon finom, gyengéd kiadásban (60%-kal kevesebb vizet fogyaszt társainál)

● A Pleasure Whirl három spirálból álló vízsugár, ami nem túl erős, de jól koncentrálódik a becélzott területre.

● A Pleasure Jet egy erős, egy irányba lövellő vízsugarakból álló funkció, ami kissé még pulzál is.

Több mint egy hónapja tartó használat után azt kell mondanom, hogy bár nem ezt kértem, valójában ez az, amit akartam. A Wave-nek hála újra sikerült minőségi időt szánni az önkielégítésre. Nem okoz instant orgazmust, amihez mostanában hozzászoktam, időt kellett szánnom arra, hogy elérjem a gyönyört, de ennek az elfoglaltságnak minden percét élveztem! Segített újra felfedezni a saját testemet, nem csak a hatékonyság számított. Egyedül, egy kád forró vízben elmerülve szoktam használni a Womanizer Wave-et, de zuhanyzáskor is remekül helytáll, bármilyen céllal is vesszük kézbe. Hamarosan a közös fürdőzésekhez is bevetjük, elmondása szerint a pasim is szívesen játszik vele néha napján.





A cikk megjelenését a Vágyaim.hu támogatta.