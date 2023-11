A vegánok és vegatáriánusok egy része azokat az ételeket is elutasítja, amelyek úgy néznek ki, mint a hús, ám szép számmal vannak köztük olyanok, akik kifejezetten vágynak a hús formájú és ízű növényi élelmiszerekre. Vírusként terjed a világhálon egy 2021-es Oregonban készült YouTube- videó, amely az mutatja be, hogyan készül a Tofurky. Nézzük, mi is ez!