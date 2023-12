Norma Silveira da Silva még lélegzett, amikor egy rémült krematóriumi dolgozó rábukkant a holttestére. Bőre még meleg volt, de nehezen kapott levegőt. Élt, annak ellenére, hogy november 25-én este 23:40-kor a Sao Jose Regionális Kórházban, Nagy-Florianopolisban halottnak nyilvánították.

Normát visszavitték a kórházba, de órákkal később meghalt. A nyomozók most azt vizsgálják, hogyan véthetett ekkora hibát a kórház – bár Norma szerettei nem elégednek meg ennyivel. Egyik rokona, aki ápolónőként dolgozik, elárulta, hogy Norma családja azt tervezi, hogy bepereli a kórházat. Azt is elmondta, hogy az idős asszony halotti anyakönyvi kivonatán fertőzés szerepelt a halál okaként, és arról is beszélt, hogy a holttestet még azelőtt a krematóriumba küldték, hogy a családtagok láthatták volna. Egy éber krematóriumi dolgozó vette csak észre, hogy Norma valójában életben van.

Amikor a dolgozó kinyitotta a zsákot, Norma nagyon gyengén lélegzett. Mivel már nem volt eszméleténél, nem tudott segítséget kérni. Este 23:40-től hajnali 1:30-ig a hullazsákban volt, és kis híján megfulladt” — mondta el a nő .

Egyelőre nem tudni, hogy a hullazsákba töltött idő szerepet játszott-e a halálában. A brazil hatóságok teljes körű vizsglatot végeznek. Santa Catarina állam Regionális Orvostudományi Tanácsa kijelentette, hogy a helyzet tisztázása után megteszik a megfelelő lépéseket — írja az Unilad.