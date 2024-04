A beteg nagyobbnak vagy kisebbnek érezheti magát, mint amekkora ténylegesen, de az is előfordulhat, hogy a szobában, ahol tartózkodik a bútorok távolabbinak vagy közelebbinek tűnnek. És ez még nem minden!

Nem a látással van baj!

Ezeket az epizódokat nem a szem betegségei vagy hallucinációk okozzák, hanem az, ahogyan az agy érzékeli a környezetet. Ez a szindróma több érzékszervet is érinthet, beleértve a látást, a tapintást és a hallást, de a beteg elveszítheti az időérzékét is: úgy tűnhet, hogy az idő gyorsabban vagy lassabban telik a valósnál. Az Alice Csodaországban szindróma – AIWS (Alice in Wonderland syndrome) – elsősorban a gyermekeket és fiatal felnőtteket érinti. A legtöbben a kor előrehaladtával kinövik a rendellenes érzékelést, de ritkán akár felnőttkorban is előfordulhat.

Honnan ered? Az AIWS-t először az 1950-es években azonosította Dr. John Todd brit pszichiáter, ezért először Todd-szindrómának nevezték. Később, amikor a pszichiáter kifejtette, hogy a szindróma tünetei nagyon hasonlítanak arra, amelyeket Alice Liddell karaktere élt át az Alice Csodaországban című regényben, a betegség ezt a nevet kapta. Egyes elképzelések szerint, a regény írója is ebben a betegségben szenvedhetett.

Milyen jelei vannak?

Az AIWS tünetei minden embernél eltérőek lehetnek, és még adott személynél is változhatnak. Egy tipikus epizód általában néhány percig tart, de elhúzódhat akár fél óráig is. Ilyenkor több tucat vizuális torzulás fordulhat elő, például, hogy a beteg látja, ahogy az emberek arca sárkányszerűvé változik vagy különböző, nem odaillő testrészeket lát más emberekhez hozzáadva, például egy megrövidített kar csatlakozik az adott személy arcához. Más tünetek közé tartozik, hogy az emberek vagy tárgyak lassított mozgásban, vagy természetellenesen gyorsan, illetve egyáltalán nem mozognak. A hallásuk is érintett lehet: hallhatják, hogy a körülöttük lévők furcsán lassan vagy természetellenesen gyorsan beszélnek. Előfordul, hogy tárgyakat vagy saját testrészeiket látják a szemük előtt összezsugorodni vagy megduzzadni.