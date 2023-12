Itt a tél, a nagy bekuckózások és romantikus otthon töltött esték időszaka. Ez jó alkalom arra, hogy még jobban megismerjétek egymást a pároddal, de az is kiderülhet, nem illetek egymáshoz. Ez az időszak a lezárások és az új kezdetek időszaka is lehet. Ha úgy érzed, már nem tesz hozzád a kapcsolat, amiben élsz, lépj bátran tovább, ha azonban megtaláltad a Nagy Ő-t, itt az idő, hogy ezt éreztesd is vele.

A szinglik se bánkódjanak. Ha nyitott szemben járnak a világban, 2024 karácsonyát már szerelmükkel tölthetk. Van azonban néhány jegy, akik hajlamosak összekeverni a barátságot a szerelemmel, többet/mást látnak bele egy találkozásba, mint ami. Ha nem vagy kellően megfontolt, és amikor kell, racionális, csalódás lehet a vége.

KOS téli szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Január 4-ig bolygód, a Mars a Nyilasban jár, ami felvillanyoz, és a párod iránt érzett szeretetedet az ünnepek alatt nem fogod rejtegetni. Ettől év végén izzik a levegő körülöttetek. Január 4 és február 13 között nyomott lesz a hangulatod munkahelyi ügyek miatt. Február 13 után jót tenne a kapcsolatoknak a környezetváltozás, egy kisebb utazás.

Szingli: Január 4 és február 13 között nem a párkeresésen lesz a fókuszod. Annyi munka szakad a nyakadba pl. főnök váltás, vagy helyettesítés miatt, ami alkalmatlanná tesz az ismerkedésre. Ebből kifolyólag jól teszed, ha decemberben minden lehetőséget megragadsz: menj társaságba, buliba, tanfolyamra, stb.! Majd február 13 után megint jön egy kedvezőbb időszak.

BIKA téli szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Nem tudsz betelni a kedvesed illatával, látványával, érintésével. Ne fukarkodj a szerelmes szavakkal! Ettől lesz igazán bensőséges a karácsonyotok. A Bikában járó Jupiter december 31-én, Uránusz január 27-én indul el előre, ami jó hatással lesz rád és kapcsolatotokra is. Egész februárban munkahelyi gondok nyomasztanak, amit nem szabad haza vinned.

Szingli: Szerelmes hangulatban leszel december 29-ig. Nyisd ki a szemedet, a szívedet és az ajtódat a szerelem előtt, ami kopogtat, és szeretne belépni az életedbe! A Bikában járó Jupiter december 31-én, Uránusz január 27-én indul el előre, és te végre képes vagy lezárni a múltat, és befejezed a nosztalgiázást. A februárod munkás lesz. Nem sok időd marad ismerkedni.

IKREK téli szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: A szerelmed szeretné, ha lenne időd és türelmed végighallgatni őt. Akkor is, ha szerinted már megbeszéltétek, és nincs új infó. Január 14-ig add neki a figyelmedet! Ez az igazi ajándék. Január 20-tól mehetnéked lesz. Szíved szerint azonnal csomagolnál, és kimennél a reptérre. Egyeztess a szerelmeddel, és együtt tervezzétek meg az utazást!

Szingli: December 13 és január 14 között régi szerelmeid akarnak visszatérni. Lehet, hogy megkeresnek, lehet, hogy álmodsz róluk. Az biztos, hogy még nem enged a múltad továbblépni. Kérdés, hogy életképes-e egy kapcsolat újraélesztés után. Január 14 után minden adott arra, hogy már előre nézz. Január 20-tól fellélegezhetsz, és mosolyod ellenállhatatlanul vonzóvá tesz.

