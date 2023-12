A Bikák haladnak a feladataikkal, de nem árt, ha a kikapcsolódásra is gondolnak, a Rákok pedig megkönnyebbülhetnek szerdán.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Újhold van a Nyilas jegyében. Innentől kezdve neked minden egy picit szebb és jobb lesz. Ez a tűz-elemben létrejövő újhold szerencsés kezdeteket jelez. Olyan terveid, projektjeid lesznek, amelyek megvalósításához az energiát is megkapod „fentről".

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Mint mindig, most is nagyon gyakorlatiasan gondolkozol, és ez nagy hasznodra válik szerdán egy döntés meghozatalakor. Nagyot léphetsz előre a feladatokkal. Azért a kikapcsolódásra is gondolj, ha a barátok elhívnak estére! Ne gubózz be, jót tesz a lazítás.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Szerdán könnyen kísértésbe eshetsz: annyira jó karácsonyi ajándékokra találsz, hogy többet költhetsz, mint ahogy tervezted. De amilyen forgandó a szerencse, azt is lehetővé teszi, hogy mindjárt egy kis plusz pénzt is kapj valamilyen úton-módon. Úgy tűnik, most nem érhet veszteség.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Talán lehangoltabban indul a napod, de ez szerencsére nem marad így sokáig! És nemcsak a kedved lesz sokkal jobb, hanem egy titokra is fény derülhet. Ráébredhetsz, amitől eddig tartottál vagy szorongtál, az valójában nem létezik vagy teljesen jelentéktelenné válik a probléma - írja az Astronet.

