Láttad már Nicole Kidman húgát? Így nézne ki a színésznő, ha nem plasztikáztatott volna: fotók

Az AFI életműdíjával jutalmaztak kiemelkedő pályafutásáért Nicole Kidmant. A színésznőt az április 27-én megtartott díjátadó gálára férje, Keith Urban, lányai, a 15 éves Sunday Rose és a 13 éves Faith Margaret és testvére, Antonia is elkísérte. Nem lehet nem észrevenni, hogy a két testvér arcvonásai mennyire hasonlítanak egymásra, annak ellenére, hogy Nicole a hollywoodi elvárások következtében több plasztikai beavatkozáson is átesett.

Az egész család együtt örült Kidman díjának.

A fotón jól látszik, hogy Antonia ráncai látványosabbak, ezáltal megjelenése is természetesebb, de a hasonlóság is szembetűnő és mutatja, miként nézne ki Nicole esztétikai beavatkozások nélkül.

A két testvér nagyon hasonít egymásra.

Kicsoda Antonia Kidman?

Nicole Kidman testvére, Antonia a színésznőtől eltérően már nem a Hawaii állambeli Honoluluban, ahol akkoriban a szüleik tanultak, hanem ausztráliai Melbourne-ben született, és később mindketten Sydneyben nőttek fel. Míg Nicole Oscar-díjas színésznő, Antonia is kiemelkedő pályát jár be, folyamatosan díjakat nyer az újságírói munkájáért. Karrierjét az ausztrál Nine Network csatornánál kezdte, majd az NBN Televízió híradósaként dolgozott. Emellett oktatóvideókat készített szülőknek a W. Channel megbízásából és fitneszjóga edzésvideót is kiadott. Írt két könyvet a szülői nevelésről, valamint 2008-ban megkapta a Legkedveltebb női személyiség díjat az ASTRA Awards díjátadón.