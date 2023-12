Nem kis feladat a karácsonyi nagytakarítás, akkor sem, ha nagy, de akkor sem, ha kis lakásban élsz. A portörlésnél még az ablakmosás is jobb, és lássuk be, az eredmény is látványosabb. Előbbi amilyen macerás, olyan tökéletlen eredményt hoz. Azaz hozott, eddig.

Egy profi takarító TikTokon osztotta meg a helyes portörlés módját, mellyel idén karácsonykor a te lakásod is makulátlanul pormentes lehet.

Bevallotta, hogy korábban ő is követett el olyan hibákat a takarítás során, melyeket mindannyian elkövetünk. Ilyen az is, hogy nedves ronggyal próbáljuk eltávolítani a berendezési tárgyainkról a port. A TikTokon takarítási trükköket megosztó nő azt javasolja, ezt inkább felejtsük el, mert csak szétterítjük vele a koszt. Mielőtt bármilyen tisztítószerrel kezelnénk, száraz ronggyal töröljük le a felületet.