A Kosok egy nehezen teljesíthető ígérettel küzdenek, az Ikrek jobb, ha nem firtatják bizonyos dolgok okait. A Szüzeket bűntudat gyötri, a Skorpió pedig csak a hibákat látja magában. A Nyilasnak és a Baknak jó napja lehet, az utóbbi talán most találja meg a tökéletes karácsonyi ajándékokat. A Bika romantikus programon vehet részt. A Vízöntő egy titok után kutat, a Halak nehéz helyzetbe kerül, nemet kell mondania valakinek.



Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Az őszinteség néha kellemetlen tud lenni, de mindig a legjobb hozza. Vasárnap is. Ekkor ugyanis be kell váltanod egy ígéretet, de lehet, hogy időközben olyan helyzetbe kerültél, hogy mindezt nagyon nehezen tudod teljesíteni. Bárhogy is legyen, mindenképpen szólj az illetőnek!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Advent harmadik vasárnapján bármilyen romantikus programra rendkívül fogékony leszel. Legyen az egy jó film, egy könyv vagy kellemes este a pároddal, most igazán élvezni fogod annak minden pillanatát. Sőt, még rá is tehetsz egy lapáttal, ha ezúttal kipróbálsz valami újat és szokatlant is.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Vasárnap valaki furcsán viselkedhet, és téged okkal furdal a kíváncsiság, hogy vajon mi ennek az oka? Rákérdezhetsz tőle, de akkor készülj fel rá, hogy az illető olyasmit is rád zúdíthat, amit nem biztos, hogy hallani akarsz. Te döntesz: engedsz a kíváncsiságodnak és belemész a játékba vagy hagyod az egészet.

