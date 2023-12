A karácsony előtti utolsó hétfőhöz értünk, és sokaknak annyit kell még dolgozniuk, hogy szinte el sem hiszik, hogy lassan kicsit megpihenhetnek. A Kos úgy érezheti, hogy teljesítőképessége végéhez érkezett, a Rákot lehet, hogy kibeszélik, és a Mérleg körül is nő a feszültség. A Nyilas most jobban teszi, ha lassít, mert nagyon kimerül a hétvégére, a Szűznek pedig mint mindig, most is meg kellene tanulnia nemet mondania. Sokat segít a kollégáinak és nem biztos, hogy kap viszonzást.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Vannak napok, amikor úgy érezzük, összecsapnak a fejünk felett a hullámok. Ez a hétfő számodra ilyen lehet, mivel egyszerre több feladatot is el kell végezned, s úgy érezheted, ennyivel már nem bírsz el. Állj meg egy pillanatra, készíts ütemtervet, és haladj aszerint. Rögtön könnyebb lesz.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Hétfőn rádöbbenhetsz, hogy valamiben sokkal tehetségesebb vagy, mint azt korábban gondoltad magadról. Ha így van, figyelj oda jobban erre a készségedre és fejleszd tudatosan is tovább. Néha egészen váratlan utakon érkezik meg a siker hozzánk. Engedj neki teret!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A kapcsolataid akkor lehetnek igazán tartalmasak, ha teszel értük, ápolod őket, figyelsz a másikra. S ez bizony energiát igényel. Ha azonban azt érzed, tapasztalod, hogy csak te teszel munkát, energiát a kapcsolatba, akkor könnyen elbizonytalanodsz, hogy valóban megéri-e. Teljesen igazad van.

A többi jegy napi horoszkópját itt olvashatod el.