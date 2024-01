Szoktál újévi fogadalmat tenni? Tapasztaltad azt is, hogy nem sikerült betartanod és rövidebb-hosszabb időn belül feladtad? Cikkünkben adunk 7 tippet, amik segíthetnek abban, hogy idén valóban célba érj.

A fogadalmak általában a pezsgőbontást követően hangzanak el szilveszter este. A kezdeti lelkesedés viszont hamar elvész, mivel gyakran túl nagy és megfoghatatlan célokat tűzünk ki magunk elé.

Fogalmazz pontosan

Legyél konkrét és pontos, amikor megfogalmazod magadban újévi fogadalmadat és célodat. Próbáld meg minél részletesebben, akár lépésenként meghatározni, hogy mit is szeretnél elérni az évben. Ha leírod és elmondod több embernek, az adhat még egy plusz löketet az úton.

Célok és erőforrások

Tűzz ki olyan reális, bevállalható célokat, amiket valóban megtudsz és megszeretnél valósítani az év során. Ha már így is alig van időd, ne vállalj be egy újabb dolgot pluszba, mivel az erőforrásaid is végesek. Gondold át, mit áldozol fel az új célod eléréséért, hiszen annak teljesítéséhez időt kell felszabadítanod a megszokott napi rutinodban.

Tervezz

Bontsd az évet és ha tudod, akkor a célodat is kisebb szakaszokra, részekre. Tervezz mondjuk három hónapra és legyen minden hónapban egy-egy újabb határidő és szint, amit el kell érned. Ne akard egy lendülettel megmászni a hegyet, kezd egészen apró dolgokkal. Ha szokássá válik és kialakul az új rutin, már könnyebb lesz tovább haladnod.

Naplózz

Vezess naplót a célod felé vezető úton. Ez segít, hogy átlásd, mi mindent értél már el és mi vár még rád az úton, ami segít végig kitartani. Ha valami nem működik, akkor legyél rugalmas és változtass. Amennyiben úgy látod, hogy valami nem működik, legyél rugalmas és változtass a folyamaton, próbálj ki új dolgokat.

Motiváld magad

Már a fogadalom meghozásakor gondold át, hogy mit ad majd neked, mitől lesz jobb az életed, ha sikerrel jársz. A legrosszabb napodon se az vezéreljen, hogy miért nincs kedved az adott feladat teljesítéséhez, hanem az, hogy később miért lesz jó neked, ha megcsinálod az adott részfeladatot. Örök igazság, hogyha élvezed, amit csinálsz, nagyobb kedvvel állsz hozzá.

Pozitív gondolkodás

Jutalmazd meg magad, ha teljesítetted a kívánt cél egy újabb részét és gondolkodj pozitívan. Ha valami egyik nap nem sikerül, ne add fel azonnal, holnap is van nap. Ahhoz, hogy valamiből új szokás alakuljon ki, idő kell, a tanulási folyamat alatt pedig normális a hullámzó teljesítmény. Ha mégis teljesen elkeserednél, vedd számításba eddigi sikereidet.

Együtt könnyebb

Keress másokat is a környezetedben, akiknek azonos vagy hasonló céljai vannak. Segítsétek, támogassátok egymást, beszéljétek meg, kinek mi megy könnyebben vagy nehezebben, hogyan tudtok előre haladni az úton. Ötleteljetek, próbáljatok ki bátran új dolgokat és ha úgy érzed, végleg elakadtál, ne félj segítséget kérni.

Ne feledd, hogy a hosszú évek alatt kialakult rossz szokások nem múlnak el azonnal. Legyél türelmes és haladj előre fokozatosan. Tanulj a hibáidból, változtass és próbálj ki olyan új módszereket is, amikben nem feltétlenül hiszel. Lehet, csak új megközelítésből kell nézned a problémára, hogy jó megoldásra lelj.