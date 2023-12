Az ünnep kezdetének utolsó hajrájában még sok dolgot el kell végezni, de aggodalomra semmi ok: nem fogtok kicsúszni az időből.

A Kosokat az Ikrek hold segíti abban, hogy rugalmasan álljanak a dolgokhoz, a Rákok szívét nagy boldogság tölti be.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Mindenki, és te is nagyon izgatott vagy a holnapi szenteste miatt. Ez természetes. Eredhetnek ebből azonban kissé zűrzavaros helyzetek is, ami főként a kapkodásból fakad. Az Ikrek Hold mutatja, hogy most sikerül rugalmasan hozzáállni mindenhez.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Elég, ha körbenézel és láthatod, milyen sokan szeretnek téged. Nekik is te vagy a legfontosabb. Úgyhogy most már lazíts és élvezd a karácsonyi készülődést. Szombaton díszíted fel fát vagy inkább holnap? Minden ajándékot becsomagoltál már? Ne gondolj most már semmi másra!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Az csak természetes, hogy a karácsonyi hosszú hétvége első napja izgalmas és vidám lesz, és nem érhet semmilyen kellemetlen meglepetés. Még akkor sem, ha pár kitérő azért becsúszik a terveidbe. A dolgok kulcsa a fejedben van. Csak az lehet negatívum, amit annak értékelsz.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Nagy boldogság tölti be a szívedet. Te nagyon szereted a karácsonyt, az illatokat, ízeket, fényeket, és hogy együtt lehetsz a családdal, a szeretteiddel. Kedvező fényszögek segítenek, a retrográd bolygók pedig kissé nosztalgikussá teszik a hangulatot. Szombaton még van időd az utolsó simításokra is - írja az Astronet.

