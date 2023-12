A Bikák szenteste nosztalgikus hangulatba kerülnek, de az Ikrek is: a Merkúr hátrálása régi emlékeket idéz fel.

A szenteste kellemes, vidám hangulatban telik, és természetesen a régi, szép emlékek felemlegetéséről. Erre számíthatsz vasárnap.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Próbáld elengedni az aggodalmat és inkább erősítsd a tudatot, hogy minden remekül alakul szentestén. Elkészültél időben mindennel, ráadásul senki nem is vár tőled tökéletes karácsonyt. Mindenki úgy és olyannak szeret, amilyen vagy, és ez a lényeg.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A retrográd bolygók szerint szentestén nosztalgikus a hangulatod. Ez azt jelenti, hogy többször meghatódsz, amikor látod, hogy a karácsonyfa alatt múlt és jelen találkozik... Ne ragaszkodj a tökéleteshez! Most tényleg nem ez a lényeg...

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Merkúr hátrálása régi emlékeket hozhat vissza. Ez kimondottan nosztalgikussá teheti az idei karácsonyt. Szép dolog, ha emlékszel az elmúlt ünnepekre, de az is nagyon fontos, hogy a jelen pillanatot, a szeretteddel való közös együttlétet is megéld.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A szívedben, a lelkedben nincs is szinte más, mint azok az emberek, akik a legközelebb állnak hozzád. Bármi is volt az elmúlt időszakban, bármilyen vita, konfliktus is adódott, ők azok, akikkel boldogság együtt lenni. És nemcsak az ünnepeken - írja az Astronet.

