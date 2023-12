Az Ikrek a hét közepére telítődik a karácsonyi ételekkel, a Ráknak és a vele szemben álló Baknak a telihold hoz kihívást. A Szűz most jobban teszi, ha nem vitázik, a Nyilas is jobb, ha az Okos enged, szamár szenved elvét követi. A feszültséget hozó tripla fényszög a Halakat is megviseli, de ha akar, kimaradhat a konfliktusokból. A Mérleget most mértékletességre inti az univerzum: szilveszterkor se egyenek és igyanak túl sokat.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Ez az év utolsó hete, amit keretbe foglal a karácsony és a szilveszter. Igencsak beszédes, hogy hétfőn a víz, vasárnap a tűz elem dominál. Mindez azt jelenti, hogy karácsonykor a meghittség, szilveszterkor az élénkség dominál. A hét közepén sokan szabadságot vesznek ki. Ha teheted, te is hanyagold a munkát! Ha nem, akkor tudd, akkor nézd a jó oldalát, hogy csak három napot kell dolgoznod! Az év utolsó hétvégéjén vigyázz magadra!

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Egy szerdai Nap-Jupiter szuper fényszög az egész hetedet megáldja. Mindent komótosan, a saját tempódban intézz! Nem kell kapkodnod, mert ez a szuper konstelláció garantálja, hogy minden terved sikerül. A hétvégi óév búcsúztató szervezése lehangolóbb lesz, mint a végeredmény. Az utolsó pillanatban a kezedre játszanak az események, és elégedetten koccinthatsz 2024-re.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

A bolygók szerint keddre telítődsz a karácsonyi ételekkel. Nem baj, ha kicsit visszafogottabban eszel és iszol innentől. Reggel tripla diszharmonikus fényszög lesz az égen. Vigyázz magadra, hogy fitten csinálhasd végig az év utolsó hetét és a szilvesztert! Hétvégén nem bírsz magaddal, és valakinek el kell mondanod, hogy ebben az évben nagy hatással volt rád. Legyél óvatos, nehogy félreértse!

