A Rák váratlan híreket kap, az Oroszlán régi ügyet tisztáz. A Mérleg bátran kimutathatja az érzéseit, a Skorpió ma sikerrel járhat, ha fizetésemelést kér. A szingli Vízöntő találkozhat most valakivel, a Halak életén a változás söpör végig. A Kos könnyen elérheti, amit akar, a Bika szorosabbra fűzi a kapcsolatát egy régi ismerőssel.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Szerdán szuper fényszögek hatnak rád. A Bak jegyében felvonuló bolygók határozottságot, és különösen erős koncentrációt mutatnak. Bármi, amit szeretnél elérni, most karnyújtásnyira van tőled, szóval élj a lehetőséggel!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Szerdán remek beszélgetés és kitűnő hangulat vár rád, amikor valamilyen módon kapcsolatba kerülsz egy rendkívül izgalmas személyiséggel, vagy új oldaláról mutatkozik meg neked egy régi ismerős. Esély van arra is, hogy szorosabbra fűzd a kapcsolatod az illetővel. Valószínűleg nem vagy közömbös te sem neki.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ma egy sor befejezetlen feladat vár rád és te talán aggódsz is miatta, hogy nem leszel képes mindennel végezni. Vonj be a munkába valaki mást is, aki először talán vonakodni fog, de lehet, hogy a végére egy remek közös program is kikerekedik a dologból.

A többi jegy napi horoszkópját itt olvashatod.