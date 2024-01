A Hold a Kos jegyébe lép kedden, ez pedig minden jegy számára lendületet hozhat, egyeseknek ráadásul szerencsét is hoz.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A Kos jegyében jár már a Hold, ami neked egész biztosan jó hír. Végre ráléphetsz a gázpedálra, és zöld lámpát kapnak a terveid. Mindenképp használja ki ezt a néhány napot a nagy tervek megvalósítására.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Kedden lehet, hogy olyan helyzetbe kerülsz, amiben úgy érzed, valaki megpróbál elnyomni és rajtad keresztül lépve a saját érdekei szerint alakítani a dolgokat. Nem kell tétlenül nézned, ha megpróbálnak félreállítani, vagy kihasználni. Állj ki magadért és mutasd, meg, hogy téged sem ejtettek a fejedre.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ma nagy valószínűséggel úgy érzed, hogy túlságosan is nagy részt vállalsz olyan feladatokból, melyeket nem neked kellene egyedül végezned. Lehet, hogy eljött az ideje annak, hogy bizonyos szóbeli megállapodásokat felfrissíts...

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Lehet, hogy a te jellemeddel nehezen egyeztethető össze az az áskálódás, ami nap, mint nap folyik körülötted és amelyben mindenki csakis az önző céljait követi. Nem kell beállnod a sorba! Ma fontos leckét, tanulságot tapasztalhat meg.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Kedden egy érzelmi hullámvasúton érezheted magad leginkább. Lesznek jó és rossz hírek körülötted és te mindkét irányba képes leszel elég jelentősen elmozdulni lelkileg. Igyekezz tartózkodni attól, hogy mindez kívülről is meglátszódjon rajtad, mert most könnyebben csúszhat ki a szádon olyasmi is, amit később esetleg megbánhatsz.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Kedden lehet valami a levegőben, ami téged folyamatosan a változás felé tol. Az, hogy ez az életed mely területén érződik most a legjobban, az attól is függ, mi az, ami éppen foglalkoztat. Készülj fel azonban, hogy a környezetedben nem mindenki fog maradéktalanul örülni ennek.

