Egy új év mindig új lehetőség. Vajon miért tartjuk annyira fontosnak, hogy változtassunk valamin? Miért fogadkozunk, miért kerül sor számvetésre? Az újév első hetei már le is peregtek, lehet, hogy van, aki már meg is szegte az első újévi ígéretét, és persze az is lehet, hogy van, aki még neki sem vágott idei terveinek. Hogy csapódik vajon mindez le a lelkünkben?