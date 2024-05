Asunta-ügy: mi vesz rá két szülőt arra, hogy meggyilkolják a gyereküket?

Alfonso Basterra újságíró, Asunta apja

Forrás: Getty Images

Az emlékezetkiesését a gyógyszerekre és a gyászra fogta. A viselkedése viszont további gyanúra adott okot, például megpróbált eltüntetni néhány szemeteszsákot a nyaralójukban a rendőrség látogatásakor – olyan zsákokat, amiknek száját ugyanolyan madzaggal lehet összehúzni, mint amilyenekkel Asuntát megkötözték.

De Porto egyedül nem követhette el a tettét. Fizikailag sem volt alkalmas rá, hogy a nála már magasabb Asunta testét az útszélre helyezze anélkül, hogy ennek nyoma maradjon.

A boncolás és a toxikológiai vizsgálat pedig további szörnyű információkat tárt fel, amik arra utaltak: nem csak tettestársa akadt, de előre kitervelten követte el a gyilkosságot. Asunta vérében és hajában ugyanis egy erős nyugtató-altató hatású gyógyszer jelenlétét mutatták ki, amit legalább három hónapja folyamatosan kapott a lány – ezzel egybevágtak a tanúvallomások is, amelyek szokatlanul álmosnak, dezorientáltnak írták le az utóbbi időben, sőt el is mondta, hogy otthon valamilyen fehér port kap. Basterra érintettségét erősítette az a fejlemény is, hogy a gyilkosság estéjén kikapcsolta a telefonját – miközben Portóé is pont ugyanakkor merült le a vallomása szerint.

Rejtélyekből bűnügyi sorozat

A házaspárt szomszédos cellákba tették, így tudtak egymással kommunikálni, ezt pedig akkor is követte egy rejtett kamera, amikor ők nem gondolták. Rengeteget beszéltek, de csak rejtélyes mondatok hangzottak el az ügy kapcsán.

„Látod, milyen bajba sodort minket a túlzott fantáziálásod?”

– kérdezte például Porto az exférjétől, és ami meglepte a nyomozókat, az a kettejükről kirajzolódó, a korábban a külvilág felé mutatottól merőben eltérő személyiségrajz volt. „Soha nem találkoztam náluk önzőbb emberekkel. A nő egy elkényeztetett gyerek. A fickó azt hiszi magáról, hogy mindenki felett áll” – mondta róluk az egyik kihallgatójuk. Közvetlen bizonyíték viszont nem támasztotta alá a bűnösségüket, így hosszan elhúzódott a tárgyalásuk, persze a közvélemény élénk figyelme mellett. Spanyolországban már a legvadabb elméletek születtek meg Basterra pedofíliájától elkezdve odáig, hogy Porto a saját szüleit is maga gyilkolta meg.

Az ítélet végül egy szemtanú vallomása nyomán született meg: az Asuntát jól ismerő 15 éves kamasz látta a lányt aznap este Basterrával az utcán.

Rosario Portót és Alfonso Basterrát egyaránt 18 év szabadságvesztésre ítélte a spanyol bíróság. A nő összeroppant az események súlya alatt: többször is öngyilkosságot kísérelt meg a börtönben, és végül 2020-ban sikerrel járt. A férfi ma is a rácsok mögött ül, és kitart az ártatlansága mellett. 2033-ban szabadulhat legkorábban, és saját bevallása szerint az tartja életben, hogy „szabad emberként újra együtt lehessen a lányával”, jelentsen ez bármit is. Ezeket a szavakat egy dokumentumfilm készítőinek írta, miután azok elkészítették az esetről szóló, Lo que la verdad esconde: Caso Asunta (What the Truth Hides: The Asunta Case) című alkotást 2017-ben. A filmet rendező Ramón Campos az egyik készítője a Netflix új sikersorozatának is, ami újra ráirányította a figyelmet az Asunta-ügyre.

A játékfilmes eszközökkel elmesélt széria maximálisan ragaszkodik a hitelességhez, Asunta szobájától a szülők tévés interjúinak minden apró részletéig.

De a fő kérdése továbbra is az, amire mindenki keresi a választ, és amiről mindenkinek megvan a saját elmélete: mi vesz rá két szülőt arra, hogy közösen meggyilkolják a gyereküket?