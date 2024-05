A kutya, mint családtag - illusztráció

Forrás: Shutterstock/Pressmaster

Tegyük otthonossá!

Mérjük fel, mennyire ideális a lakásunk arra, hogy háziállatot tartsunk benne és igyekezzünk otthonunkat minél inkább kutyabaráttá tenni. Alakítsunk ki számára egy biztos pontot, ami az ő állandó helye lehet, így jobban érezheti magát. Tegyük oda a fekhelyét, aminek a közelébe kirakhatjuk az etető-és itatótáljait, illetve a játékait is. Kedvencünk szívesebben tér vissza az adott helyre, ha a számára fontos tárgyakat ott találja. Ráadásul, ha azon a helyen játszik és közben véletlenül felsérti a padlót, elég lesz az adott területen kijavítani a hibákat.

Ha egyedül van otthon

A kutya nevelése azért is fontos, mert ezen múlhat, hogy fegyelmezetten fog-e viselkedni akkor is, amikor egyedül hagyjuk a lakásban. A kennelhez szoktatás is megoldás lehet, amit érdemes kölyökkorában elkezdeni. Ha a jutalomfalatokat a ketrecben adjuk neki oda, pozitív élményhez fogja kötni a bent tartózkodást. Így rövid ideig jól érezheti magát benne kedvencünk, amennyiben arról is gondoskodtunk, hogy elég nagy és kényelmes legyen számára a hely.

Kutyaszitter kerestetik!

Ha úgy látjuk, hogy a vártnál kevesebbet tudunk a kutyussal tölteni, érdemes keresni olyan ismerősöket vagy kutyaszittereket, akik szívesen elviszik sétálni kedvencünket és vigyáznak rá akkor is, amikor mi ezt nem tudjuk megtenni.

Milyen otthon az ideális?

Minél alacsonyabban lakunk, például a földszinten vagy az első emeleten, annál praktikusabb kutyát tartani. Kis kedvencünket ugyanis gyakran le kell majd vinni, hogy elvégezze a dolgát, kezdetben pedig akadhatnak nehézségei a vizelet visszatartással, különösen kölyök kutyák esetében Ha túl sokat kell lépcsőzni vagy sokáig tart a liftezés, előfordulhat, hogy nem érünk le vele időben.

Megoldás az erkély?

Ha magasabban lakunk, jól jöhet, ha van erkélyünk. Bár ez nem a legjobb megoldás arra, hogy a kutyusunk elvégezze a dolgát, a biztonság kedvéért tehetünk oda kutya WC-t. Amennyiben kiengedjük kedvencünket, győződjünk meg róla, hogy az erkély teljesen biztonságos és sehol nem fér ki a kutya! Amennyiben van olyan rés, ahol kieshet, fedjük le megfelelően, például szereljünk rá plusz léceket.