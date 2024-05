Új párja van II. Erzsébet kedvenc unokájának: ezt lehet tudni Peter Phillips új barátnőjéről

Peter Phillips jelenleg egy gyermekgyógyászati szakápolóval, Harriettel randizik: az újdonsült párost egy lóversenyen látták együtt nemrég. Szemtanúk arról számoltak be, hogy a pár nagyon boldognak és kiegyensúlyozottnak tűnt. Harriett Peter Phillips két gyermekével is remekül kijött, és a lóversenyen Kamilla hercegnével is találkozott.

Peter Phillips új barátnőjével és gyerekeivel egy lóversenyen

Forrás: Getty Images

Peter Phillips volt már házas, a feleségével 11 év és két közös gyerek után különváltak. Múlt hónapban ért véget a 3 évig tartó kapcsolata Lindsay Wallace-szel, de sokáig nem vesztegette az idejét, úja boldog Harriett oldalán.

Ő II. Erzsébet kedvenc unokája

A néhai II. Erzsébetnek összesen 8 unokája született, de közülük a legtöbben csak Vilmost és Harryt ismerik. Mivel apjuk volt a trón várományosa, ezért a legtöbb figyelem rájuk irányult, de a családi életük, és Diana hercegné tragikus sorsa miatt is őket figyelték a legtöbben - ahogy most is. II. Erzsébetnek azonban nem Harry és nem is Vilmos volt a kedvenc unokája, hanem Peter Phillips.

Anna hercegnő és Mark Phillips százados első gyermeke Peter, akinek ugyan nincs nemesi címe, de anyja révén jelenleg a 17. helyet foglalja el az Egyesült Királyság trónöröklési rendjében. A 46 éves férfi jelenleg egy sportmenedzsmenttel foglalkozó cég igazgatója.