Will Smith és felesége szakításuk óta először jelentek meg a nyilvánosság előtt

Will Smith és felesége látszólag úgy viselkedett, mintha semmi sem változott volna köztük, amikor május 30-án, csütörtökön Los Angelesben a Bad Boys: Ride or Die premierjén látták őket. Az 55 éves színész fekete öltönyt viselt, amit egy fekete sapkával, napszemüveggel és egy ezüst lánccal egészített ki. Az 52 éves Jada áttetsző ruhában és mély dekoltázzsal mutatta meg alakját.

A pár két gyermeke, Willow Smith és Jaden Smith, valamint Will fia, Trey, akit volt feleségével, Sheree Zampinóval oszt meg, szintén elkísérték őket a premierre, és családként pózoltak a fotókon. Jada édesanyja, Adrienne Banfield-Norris is jelen volt az eseményen. Jada korábban is támogatta a Men in Black sztárt a Bad Boys: Ride or Die dubai premierjén, amelyre május 22-én került sor, de akkor nem készítettek közös fotót a vörös szőnyegen.

A feleségét is sokkolta Will Smith alakítása az Oscar-gálán

Két évvel ezelőtt a díjátadón Will Smith kapta meg a legjobb színész Oscar-díját a Richard király című életrajzi filmben nyújtott alakításáért. A színész azonban röviddel korábban azzal sokkolta a Dolby Színházban ülő több mint 3000 fős közönséget és a tévénézőket, hogy a műsor egyik szereplőjét, Chris Rockot felpofozta, mert a humorista a felesége, Jada Pinkett Smith rovására sütött el egy ízléstelen viccet.

A házaspár 2016 óta külön él

Tavaly októberben vallotta be a színész, hogy ő és felesége 2016 óta nem élnek egy fedél alatt. A különválást azzal indokolta, hogy már évek óta nem működött köztük a kapcsolat, bármennyire is mindvégig azon voltak, hogy megjavítsák a dolgokat.