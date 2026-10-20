Így készítsd fel a gyerekeket az őszi-téli szezonra: Divat és kényelem a játszótéren

„Támadnak a bacilusok” - öltöztessünk rétegesen

Az őszi náthaszezonban a kórokozók dolgát sokszor akaratlanul is megkönnyítjük egy tipikus hibával: a túlöltöztetéssel. Ha a gyerek rosszul szellőző ruhában futkározik, pillanatok alatt leizzad, a nyirkos rétegekben pedig a hűvös szél azonnal áthűti a testét. Ez a hirtelen lehűlés gyengíti a szervezet helyi védekezőképességét, így a fertőzések is sokkal könnyebben alakulnak ki.

A legbiztosabb megoldás az átgondolt rétegezés, amit bármikor a kinti időjáráshoz és a kicsik mozgásához igazíthatunk. Itt minden a választott anyagokon múlik. Alulra a kiválóan hőszabályozó és nedvességelvezető merinói gyapjú például praktikus döntés, amely még nyirkosan sem hűti a testet, ráadásul kíméli az érzékeny bőrt. Középre a testhőt megtartó polár vagy gyapjú pulóver való, felülre pedig a technikai szövetek – mint a szél- és vízálló softshell –, amelyek megbízhatóan védenek, de engedik szabadon lélegezni a bőrt a legnagyobb szaladgálás közben is.

Hogyan válasszunk lábbelit?

A hideg talaj miatt a kicsik lába hűl le a leggyorsabban, ezért egy megbízható gyerekcipő a legfontosabb. A vizes aszfalton és a nyirkos fűben olyan lábbelire van szükség, ami kint tartja a nedvességet, belülről viszont engedi lélegezni a bőrt. A valódi bőr továbbra is a legnépszerűbb alapanyag, hiszen természetesen rugalmas, tartós, és idővel szépen felveszi a láb formáját. A vízálló membránok pedig még hatékonyabbá teszik a védelmet, így a legnagyobb sárban és a legmélyebb tócsákban is szárazon tartják a lábfejet.

Mire érdemes figyelni a választáskor?

Talp: legyen hajlékony a szabad mozgáshoz, de elég vastag ahhoz, hogy elszigetelje a talaj hidegét.

legyen hajlékony a szabad mozgáshoz, de elég vastag ahhoz, hogy elszigetelje a talaj hidegét. Bélés: készüljön természetes, szellőző anyagból, megelőzve a láb izzadását.

készüljön természetes, szellőző anyagból, megelőzve a láb izzadását. Sarokrész: legyen kellően stabil, hogy megtámassza a fejlődő bokát.

legyen kellően stabil, hogy megtámassza a fejlődő bokát. A cipő orra: hagyjon elég helyet a lábujjak kényelmes mozgásának.

A megfelelő méretű és jól szellőző gyerekcipővel könnyedén megelőzhetjük a lábak lehűlését és az ebből fakadó megbetegedéseket.