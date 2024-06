Egyre több a fertőzött Magyarországon: hazánkban is terjed a szamárköhögés

Egyre nagyobb aggodalmat kelt hazánkban a szamárköhögés járványszerű terjedése, ami igencsak meglepő, hiszen az elmúlt évtizedekben a kötelező védőoltási programoknak köszönhetően sikerült kiszorítani ezt a fertőző betegséget és hazánkban rendkívül magas, 98%-os az átoltottság.

Hazánkban is terjed a szamárköhögés

Forrás: Shutterstock

Gyors ütemben terjed Magyarországon is a szamárköhögés

Hazánkban 1954 óta kötelező a szamárköhögés elleni védőoltás, amit az első évtizedekben három komponensű, úgynevezett Di-Per-Te oltással végeztek. Magyarországon magas az átoltottság, de ennek ellenére, több más európai országhoz hasonlóan nálunk is egyre több a fertőzött. A veszélyeztetett csoportok számára mindenképpen érdemes felvenni az emlékeztető oltást. Különösen nagy figyelmet igényelnek az újszülöttek, valamint az oltatlan csecsemők.

A legfrissebb információk szerint jelenleg országos hiánycikk a megfelelő vakcina.

"Az utóbbi években a lakosság részéről minimális igény mutatkozott a pertussis komponenst tartalmazó oltóanyagok iránt, emiatt a legtöbb gyógyszertár nem tartott készleten ilyen vakcinákat" - magyarázza a jelenlegi hiány okát az NNGYK, majd hangsúlyozta: "az EU számos országához hasonlóan 2024-ben hazánkban is megemelkedett a jelentett szamárköhögéses esetek száma, de országos járvány nincs. (...) A gyártóktól az a visszajelzés érkezett, hogy napokon belül nagyobb mennyiségben lesz elérhető a gyógyszertárakban a szamárköhögés elleni oltóanyag."

Mit kell tudni a szamárköhögésről?

A szamárköhögés egy rendkívül fertőző, cseppfertőzéssel terjedő, a tüdőt és a légutakat érintő bakteriális megbetegedés, ami az egy év alatti csecsemők, valamint a 10-20 év közötti serdülők körében a leggyakoribb. A fertőzés után 7-10 nappal kezdődő betegség első fázisa a náthához hasonló tünetekkel (orrfolyás, köhögés, orrdugulás) jár, míg a második, kínzó köhögési rohamokkal kísért szakasz több hétig is elhúzódhat. A köhögés kezdetben éjszaka jelentkezik, a rohamok rendkívüli módon megterhelik a gyermekek szervezetét, és fokozott nyákképződéssel, hányással, valamint légzési nehézségekkel is járhatnak. Tudni kell azonban, hogy újszülötteknél, fiatal csecsemőknél nem minden esetben alakul ki a betegségre jellemző húzó, éles hangú belégzés, és esetükben a köhögési rohamot rövid légzésleállás is követheti. A fertőzés utolsó szakaszában, ami szintén hetekig elhúzódhat, a rohamok gyakorisága és intenzitása csökken, majd a tünetek fokozatosan megszűnnek (egy újabb légúti fertőzéssel azonban ismételten visszatérhetnek).