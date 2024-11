A szívinfarktus megelőzhető: ez az 5 étel, ami teljesen tönkreteszi a szíved

A szívinfarktus lényege az oxigénhiány következtében létrejött szívizomelhalás. Akkor következhet be, ha a szívbe vezető artériák valamelyike elmeszesedés, zsíros plakkok képződése vagy vérrög következtében elzáródik, és megakadályozza, hogy az oxigénben dús vér bejusson a szívbe. Ha a szív érintett területe hosszabb ideig nem jut elegendő vérhez, az a szívizomsejtek pusztulásához vezet. A szívizomelhalás kiterjedtségétől függően okozhat szívelégtelenséget, a pumpafunkció csökkenését, szívritmuszavart, de akár szívleállást, azonnali halált is.

Szívinfarktus kockázatát növelő ételek

Konzerves zöldségek

A konzerves zöldségek fogyasztásra kész élelmiszerek, azonban túlságosan is magas a só- és cukortartalmuk és tele vannak különböző adalékanyagokkal, ami miatt felkerültek a veszélyességi tiltólistára. A szakember szerint érdemes inkább a friss verziót választani, amikor csak tehetjük. Az instant leveseknek szintén magas a nátriumtartalmuk, mely növelheti a szívbetegséget, a magas vérnyomást, valamint a stroke kockázatát.

Fehér kenyér és péksütemény

Sajnos minden reggelink, uzsonnánk és vacsoránk alapja, a fehér kenyér is tiltólistás élelmiszer. A fehér kenyér a magas glikémiás indexe, valamint a tápanyagok és rostok hiánya (a teljes kiőrlésű kenyérhez képest) miatt komoly egészségügyi kockázatot jelent. Gyakori fogyasztása alkalmával a glükóz felszívódása felgyorsul, ami a vércukorszint meredek emelkedését eredményezi.

Sült krumpli olajban sütve

A krumpli egy alapvető élelmiszerünk, amit, ha rendszeresen, mértékkel fogyasztunk még egészségesnek is számít. Hiszen viszonylag alacsony a kalóriatartalma, ugyanakkor magas a kálium, magnézium és B6-vitamin tartalma. Viszont az olajban sült hasábburgonya egy jó adag sóval megszórva, esetleg mártogatóssal kínálva már nem olyan egészséges a szívnek. A sütőben sült és a grillezett krumpli van a legjobb hatással a vérnyomásra.

Bacon, zsírban tocsogva

A bacon, a szalonna, a töpörtyű és hasonló zsíros finomságok eltömítik az ereket és hozzájárulnak a rossz vérkeringéshez. Ráadásul ezek elkészítési módja is káros hatással lehet a szívre. A bacon és a szalonna magas nátriumtartalma megemelheti a vérnyomást, míg a sütés során keletkező vegyületek hozzájárulnak a gyulladáshoz és az erek károsodásához, ami együttesen növeli a szívbetegségek kockázatát.

Szószok, mint a ketchup

Az olyan szószok, mint a ketchup vagy a majonéz, szintén nem tesznek jót a szívnek, mivel ezekben is rengeteg a só és a cukor, márpedig mindkét összetevő kifejezetten káros a szívre, mivel megemelik a vérnyomást. Szívbarát megoldásként készíts inkább saját olaszos szószt friss paradicsomból, olívaolajból, fokhagymából és bazsalikomból.

Melyek a legjellemzőbb tünetek, miről ismerhetjük fel az életveszélyes állapotot?

Jellegzetes tünet a mellkas középső részén, a szegycsont mögött jelentkező heves fájdalom, amely kisugározhat a baloldalon a vállba, karba, lapockába, állkapocsba. A fájdalmat hideg verejtékezés, hányinger, hányás is kísérheti, pánikrohamszerű tünetek, erős szorongás, megsemmisülés-érzés is kialakulhat. Ugyanakkor előfordulhat, hogy kevésbé intenzív tünetek, esetleg csupán egy bizonytalan mellkasi diszkomfortérzés jelzi az artériák szűkületét, a szív vérellátási zavarát. A koszorúerek megbetegedésére, az infarktus fokozott kockázatára utalhat a fáradékonyság, a rendetlen, túl szapora szívdobogás, szédülés, fizikai terhelésre jelentkező mellkasi vagy hátfájdalom és nehézlégzés is. Jó tudni ugyanakkor, hogy a legtipikusabb tünetet, a mellkasi fájdalmat nemcsak érrendszeri gondok, hanem több más szerv (gerinc, tüdő, hasnyálmirigy, epe, gyomor-reflux stb.) megbetegedései is kiválthatják. Mindenképpen szükséges tehát ilyen tünetek jelentkezésekor kardiológus szakorvoshoz fordulni.