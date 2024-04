Így süss tökéletes bacont: még a vastagabb szeletek is ropogósak lesznek

Azt mondja, két fontos dologra kell figyelni a bacon sütésekor:

Sütés előtt a húst vegyük ki a hűtőből, hogy mire a serpenyőbe kerül, szobahőmérsékletű legyen. Az edényt ne melegítsük elő, így egyenletesen olvad ki a bacon zsírja, olaj sem kell alá.

Ezek mellett azt ajánlja, hogy serpenyő helyett használjunk öntöttvas sütőlapot. Ez két égőt is lefed a tűzhelyen, nagyobb mennyiséget is el tudunk készeni rajta. A módszer pedig a következő: amint a bacon hullámosodni kezd a sütőlapon, fordítsuk meg, süssük így 5 percig, majd megint fordítsunk rajta. Ezt addig ismételjük, ameddig olyan ropogós nem lesz, amilyenre vágyunk. A hobbiszakács megjegyezte, hogy ez a módszer még a vastagabb szeleteknél is működik, azok is tökéletesen átsülnek, ropogósak lesznek.