Mille feuille: a francia desszert, ami mindenkit elbűvöl - RECEPT

Párizs nemcsak az olimpia izgalmától és az Emily Párizsban sorozat hamarosan megérkező új évadától pezseg, hanem a gasztronómiai csodák földje is, ahol a mille feuille, azaz a francia ezer lapos sütemény, igazi klasszikusnak számít. E desszert nemcsak látványos, hanem ízletes is, és tökéletes választás ahhoz, hogy egy kis párizsi ízvarázst csempéssz az otthonodba. Fedezd fel velünk, hogyan készítheted el ezt az elegáns és isteni finom desszertet!

Mille feuille, a franciák legendás krémese, mi szó szerint ezer lapot jelent. Forrás: Fanni magazin archív

Miből áll a mille feuille?

3 réteg leveles tészta, 2 (néha 3) réteg krém, a tetejét pedig porcukorral vagy fehér fondant cukormázzal vonjuk be. És manapság meglehetősen gyakori, hogy csokoládét vagy gyümölcsöt is adnak hozzá. A könnyű, ropogós tészta és a vaníliakrém váltakozó, vékony rétegeinek kontrasztja teszi a mille-feuille-t ilyen különlegessé. Bár mindkét összetevő önállóan is finom, együtt még harmonikusabb ízélményt nyújtanak. Valószínűleg ez az egyszerű francia péksütemény népszerűségének oka. Az első falat ebből a desszertből mindenképpen emlékezetes élmény lesz.

Egyszerű mille feuille recept

Elkészítési idő: 45 perc + hűlési idő

Hozzávalók (4 darabhoz):

1 csomag hűtött, konyhakész, sütőpapírra feltekert leveles tészta (275 g)

1 tasak vaníliás pudingpor

400 ml tej

80 g cukor

80 g vaj

2 db lapzselatin

porcukor a díszítéshez

Elkészítés:

1. A leveles tésztát pihentessük 10-15 percet szobahőmérsékleten, majd tekerjük ki, és sütőpapírral együtt tegyük egy tepsire. Borítsunk a felületére is sütőpapírt, helyezzünk rá egy másik tepsit nyomatékként, és 190 °C-ra előmelegített sütőben süssük így 10 percet. Ezután a nyomatékot és a felső sütőpapírt távolítsuk el, és további 4-6 perc alatt süssük készre a lapot. Hagyjuk teljesen kihűlni, majd vágjuk 12 egyforma méretű téglalapra.

2. A pudingporból a tejjel és a cukorral készítsünk hagyományos módon sűrű pudingot. Húzzuk le a tűzről, és még melegen habosítsuk ki a puha, felkockázott vajjal. Közben a zselatinlapokat áztassuk 5 percre hideg vízbe, majd egy kis lábasban, 4-5 evőkanál vízben, kevergetve melegítsük forráspontig, és hagyjuk feloldódni. Amikor már nem forró, adjuk a pudinghoz.