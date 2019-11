Visszatért a 90-es évek egyik legkedveltebb zenekarának, a Bestiáknak az énekesnője: Miss Bee a Konyhafőnök VIP című műsorban mutatja be főzőtudományát a nézőknek. A sztár most a Story magazinnak elárulta, a mai napig jóban van egykori kolléganőivel, olyannyira, hogy Bedhy idősebb fiának ő a keresztanyja.

Miss Bee az utóbbi években dolgozott sminkesként, lakberendezőként, sőt újságíróként is, de az igazi szenvedély számára továbbra is az éneklés, ezért most rendezvényeken, hajókon lép fel. Szívesen sportol és a magánélete is kiegyensúlyozott, szerelme, Ferenc nyolc évvel idősebb nála. Szeretnének közös gyermeket, ám az énekesnő 43 éves és nem biztos abban, hogy belevágnak a családalapításba.

„Szépen, boldogan élünk, egyelőre kettecskén a kiskutyánkkal, és az utóbbi években édesanyám is csatlakozott hozzánk. Nincs gyerekünk, és érzem, rezeg a léc, nem tudom, leszek-e édesanya... Korábbi kapcsolataimban sosem éreztem úgy, hogy szülnék. Most sem központi kérdés, a természetre bízzuk magunkat, de akárhogy is alakul, nem érzem úgy, hogy lemaradtam volna valamiről."