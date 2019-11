Krisztina most ismét jó hírekkel jelentkezett, és Zente állapotán kívül azt is elárulta, hogy végre elhagyhatták a fővárost, és legközelebb már otthonukból fog posztolni!

"Zente ma lett 21 hónapos. Rohan az idő, hiszen ezzel párhuzamosan letelt az első 30 nap is. (pontosabban ma van a 32.) A tegnapi véreredmények ismét szuperek lettek! Minden érték a normál tartományban! "Engedélyt kaptunk" elhagyni a fővárost ezért most szedjük a sátorfánkat és hazaköltözünk! Viszont még nincs vége semminek, még egy hónapig minimum kapja Zente a szteroidot fokozatosan leépítve. Ezt továbbra is azt jelenti, hogy nem jöhet hozzánk senki és mi sem megyünk társaságba...Most pedig csomagolunk és a következő poszt már otthon fog íródni!"