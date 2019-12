A rendőrségre szerda délelőtt érkezett bejelentés arról, hogy egy állapotos versendi nő valószínűleg titkon szülte meg gyermekét, majd a csecsemőt eltűntette valahová. A rendőrök kimentek az asszonyhoz, aki azt mondta, hogy nem volt terhes, és önként vállalta az orvosi vizsgálatot. Az azonban azt állapította meg, hogy a nő a közelmúltban szülhetett, és azonnali műtétre szorul.

A nő ekkor már elmondta a rendőröknek, hogy valóban szült, a gyermeket pedig egy festékes vödörben rejtette el. A rendőrök a ház udvarán, egy szekrényben meg is találták a festékes vödröt, abban pedig az újszülöttet. Tekintettel arra, hogy a halálesettel kapcsolatban felmerült az idegenkezűség gyanúja, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett elkövetése miatt nyomozást rendelt el. A 36 éves nőt továbbra is kórházban kezelik, nincs kihallgatható állapotban – számolt be róla a Police.hu.