Szinte nincs még egy olyan lelkes, főleg egzotikus állatokhoz értő szakember, aki olyan vehemenciával óvja, védi ezeket a lenyűgöző állatokat, mint Both Zoltán. Ő bármit megtenne, hogy az emberekkel megismertesse és egyúttal megkedveltesse a különleges hüllőket, rovarokat. „Gyerekkorom óta tart a rajongásom ezek iránt az állatok iránt. A családban senkinek sem volt hasonló érdeklődése, én mégis, már 6 éves korom körül úgy döntöttem, hogy az egzotikus állatok „ügyvédje" leszek" – árulta el a 95.8 Sláger FM-en Both Zoltán, aki nemcsak segít befogni és megfelelő, szakértő, védett helyen elhelyezni az elkóborolt, gazdátlan hüllőket, kétéltűeket, de ismeretterjesztő előadások keretében igyekszik azokat megkedveltetni az érdeklődőkkel.

Egyúttal szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy ezek az állatok is éppolyanok, mint a többi: csak akkor támadnak, ha veszélyeztetve érzik magukat. A vadállatbefogó ezt saját bőrén is megtapasztalta már, figyelmetlensége egyszer majdnem az életébe került. „Fáradt voltam, nem gondoltam át, amikor benyúltam egy kobrához, hogy kivegyek egy rágcsálót, amit nem evett meg. Pillanatok alatt megtörtént a harapás, amit észre se vettem. 1 milliméteres méregfogról beszélünk, így abba se voltam biztos, hogy megharapott. 20 perc után éreztem, hogy zsibbad le a szemhéjam, a fülem elkezdett zúgni. A késleltetett hatású idegméreg elkezdett dolgozni, így saját lábamon bementem a kórházba. Megvizsgáltak, megállapították, hogy nem kis mérgezés történt. Először a lábam bénulását éreztem, ám óráról órára feljebb ment. A vesém felmondta a szolgálatot, nem tudtam mozgatni a kezemet, estére leállt a légzésem, újraélesztettek, 8 ampulla ellenszérumot kaptam" – idézte fel a műsorvezetőnek, Kalmár Tibornak a vasárnap 20:00-tól hallható Sláger Témában Both Zoltán, aki hangsúlyozza, ilyen esetek csakis akkor fordulnak elő, ha óvatlanok vagyunk és olyan helyzeteket teremtünk, amelyben az állatok fenyegetve érzik magukat, ezért támadólag léphetnek fel.