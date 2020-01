Így vélekedik Kelem Anna a szerelemről és a kapcsolatok kialakulásáról.

"Napi Kelemenanna gondolat: Tőlem is gyakran kérdezik "de Anna nem félsz,hogy egyedül maradsz?"

Először is nem félek,sem most,sem a jövőben nem tervezek elkezdeni félni. Nyitott vagyok ez úgy nem újdonság és harmadrészt ez sem rajtam fog múlni! Ez a legrosszabb jóindulatú kérdés ever.

Két ember között vagy természetes módon,a legelejétől fogva szövődik egy szál egy összekötő fonal,ami erősödik,vagy ha intellektuálisan nem kapcsolódtak össze,akkor gyakorlatilag két idegen szóval semmi értelme a dolognak. És itt az emberi kötelékekről beszélek,ez mindennek az alapja,utána jönnek csak a nemek közti különbségek,ami meg sokszor nem is válik el oly élesen. Tulajdonképp két agy beszélget és cserél információt. Mindenki minden! Biztos vagyok benne,hogy egy átlagos randevúzás első három hónapja arról szól,hogy olyannak mutatjuk magunkat,amilyenek nem vagyunk.

Megkövesedett típus mintákat hozunk,miközben a világ rohamosan és folyamatosan változik.

Ma nagyon sok nő van magas pozícióban,miközben a férjének semmilyen képesítése sincs . Ez a több ezer éves hagyományokkal ellentétes! Én olyan partnert szeretnék,akire fel tudok nézni,elfogadó és határozott és össze vagyunk kapcsolódva azzal a bizonyos láthatatlan szállal!" -írta őszintén Anna.