Miután elvált Justin Theroux-tól, több férfival is hírbe hozták Jennifer Anistont, köztük exével, Brad Pittel is. Most viszont úgy néz ki, a színésznőre tényleg újra rátalált a boldogság, új párjával ugyanis nyaralás közben kapták lencsevégre a paparazzik.

Szerelme nem más, mint Will Speck. Az 50 esztendős rendezővel évek óta ismerik egymást, együtt is dolgoztak párszor, de úgy tűnik, csak most kerültek egymáshoz közelebb.

Az ismerősök elmondása szerint különleges kapcsolat van kettejük között.

„Ő egy igazán humoros, szenvedélyes, érzékeny ember, aki tele van kalandvággyal és ambícióval. Jen pont az ilyen típusú férfiakat szereti" – nyilatkozta egy ismerős a Metrónak.