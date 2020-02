Majka a Nicsak, ki vagyok? című műsor miatt árulta el, mi mindent megtesz azért, hogy nyugodtan bulizhasson. A rejtélyek színpadán ugyanis olyan előadók lépnek fel, akik az arcukat is takaró jelmezekbe bújnak, így nehéz lesz kitalálnia a sztárcsapatoknak, ki is rejtőzik a maszk mögött. Majka is ezt a trükköt veti be, ha szórakozni megy, mert így nem kell aggódnia amiatt, hogy felismerik.

"Amikor fesztiválokon elmegyek bulizni, mindig felveszek egy maszkot, mert így senki sem tudja, hogy én vagyok az. Olyankor tényleg elengedhetem magam" - mondta a Blikknek a műsorvezető.