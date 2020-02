Száznál is több kutyatetemet találtak egy Hajdúsámson melletti erdőben.

Egy Hajdúsámson melletti erdős részen 100-nál is több kutya tetemére bukkantak – számolt be róla a Debreciner. Mint írják, a kutyák nem természetes halált követően kerültek ide. A környéken szinte mindenhol koponyákat és más csontokat lehetett szétszórtan találni, és az állatvédők több gödröt is találtak.

A friss tetemek vizsgálatakor, hogy olyan erővel vághatta valaki fejbe a kutyákat, amitől elpusztultak. Vagy eszméletüket vesztették, és az elföldelés után haltak meg. A homokréteg alatt macskatetemeket is találtak.

Egyelőre senki nem tudja, hány éve folyik a kutyák legyilkolása, eltűntetése, jelenleg is zajlik a nyomozás.