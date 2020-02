Hosszú fegyházéveket kaptak azok a szülők, akiket gyermekeik szexuális molesztálásával vádoltak, most mégis úgy tűnik, két éven belül szabadulhatnak. -írja a Bors .

M. Antal és O. Natália hét gyermeket neveltek közösen. A legkisebbeket nem elég, hogy elhanyagolták, bántalmazták is. Nem járatták őket iskolába, ha betegek voltak, orvos sem látta őket, ráadásul a páros a gyerekek előtt élte szexuális életét, sőt egy idő után a gyerekeket is bevonták szexuális cselekményeikbe.

Bírósági perük zárt ajtók között zajlott: a brutális részleteket senki nem hallhatta. Natália édesanyja az ajtók mögött izgulta végig a tárgyalást, és biztos lánya ártatlanságában.

Nem csinált semmit és a vejem sem, biztos vagyok benne, hogy azt a sok szörnyűséget ők nem tehették meg.

A történtek óta a gyerekek egyrésze nevelőintézetbe került, a legkisebbet pedig ő neveli.

"Sajátomként nevelem, a többiekkel pedig az intézeten keresztül tartom a kapcsolatot. Hiányolják a szüleiket, sírnak utánuk, ebből is látszik, hogy nem tehettek velük rosszat. A kicsi unokám nem is ismeri a szüleit, egyéves korában találkozott velük utoljára. A lányomról sem mondok le, tartom vele is a kapcsolatot"Antal 9 évet, míg Natália 8 évet kapott, de ebből közel hat évet már leültek, így jó eséllyel két éven belül szabadulhatnak.