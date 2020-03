Kiss Anna Laura már mosolyogva emlékszik vissza arra a forgatási napra, amikor a jelenet szerint össze kellett verekednie kolléganőjével, Horváth Sisa Annával. A színésznő most több kulisszatitkot is elárult a forgatás kapcsán.

Gyerekkora óta színészi pályára készült Kiss Anna Laura, aki színházban és napi sorozatban egyaránt bizonyított már. A színésznő rendkívül élvezi, hogy színházi elfoglaltságai mellett a Drága örökösök sorozat forgatása is kitölti a mindennapjait. Különösen úgy, hogy az általa játszott Stefi karakterével több hasonlóságot is mutat.