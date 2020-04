Vasárnap reggelre 79 250-nel emelkedett, és elérte az 1 777 666-ot a fertőzöttek száma világon. A szombat reggeli adatsorban 1 698 416 fertőzött, 96 432 halálos áldozat és 376 677 gyógyult szerepelt. A fertőzés 185 országban van jelen - írja az MTI.

A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.

A legtöbb regisztrált fertőzött jelenleg az Egyesült Államokban van: 529 951, ami 28 532-vel több, mint szombaton. A gyógyultak száma 32 091, a halálos áldozatoké 20 608. A helyzet továbbra is New Yorkban a legsúlyosabb, ahol 6367-an haltak meg.

Spanyolországban 163 027-ra nőtt a feljegyzett fertőzöttek száma, 16 606-ra emelkedett az elhunytaké, és 59 109-re a gyógyultaké.

Olaszországban 152 271 a regisztrált fertőzöttek száma, 19 468 a halálos áldozatoké, 32 534-en gyógyultak meg.

Franciaországban 130 730 fertőzöttet, 13 851 halálos áldozatot és 26 671 gyógyultat tartottak nyilván.

Németországban 125 452 fertőzöttet regisztráltak eddig, közülük 2871 elhunyt, 57 400 meggyógyult.

Az Egyesült Királyságban 79 885 dokumentált fertőzött, 9875 halálos áldozat és 625 gyógyult volt.

Iránban 70 029 volt a regisztrált fertőzöttek száma vasárnapra, 4357 az elhunytaké, 41 947 a kórból felépülteké.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a kórt, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 096 esetet tartottak nyilván szombat reggel. A vírus okozta betegségben eddig 3343-en haltak meg, a gyógyultak száma 77 921.