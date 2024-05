Richard Gere fia, Homer: minden, amit tudni lehet a 24 éves sármőrről

Richard Gere fia, Homer James Jigme Gere a cannes-i filmfesztiválon debütált a vörös szőnyegen, most először kísérte el ugyanis ilyen nagy, nyilvános rendezvényre az édesapját felnőttként. Nem is csoda, hogy felkeltette az emberek figyelmét, hiszen nagyon helyes, de volt kitől örökölnie.

Forrás: Getty Images

Richard Gere fia, a 24 éves Homer édesapjától örökölte sármját

Richard Gere fia, Homer édesapjától örökölte jóképűségét - így festenek ugyanannyi idősen, 24 évesen

Forrás: Getty Images

A fenti fotó a bizonyíték arra, hogy Homer bizony édesapjától örökölte a sármját. 24 évesen azonban Richard Gere kicsit előrébb tartott a karrierjében, ugyanis már játszott Danny Zuko szerepében a Grease című londoni musicalben.

A színész második feleségétől született

Homer a Micsoda nő! sztárjának első gyereke, aki 2000-ben született. Édesanyja Richard Gere második felesége - az első Cindy Crawford volt -, Carey Lowell, akivel 2013-ban, 11 év házasság után váltak el.

Richard Gere és fia, Homer 2000-ben, vagyis a születésének évében

Forrás: Getty Images

A színésznő leginkább A magányos ügynök című film Bond-lányaként híresült el, de feltűnt az Esküdt ellenségekben és A szerelem hullámhosszánban is.

Richard Gere és második felesége, Homer édsanyja, Carey Lowell 2011-ben

Forrás: Getty Images

Magániskolában tanult

A 2000. február 6-án született Homer a New York állambeli Westchesterben nőtt fel, középiskolás éveit egy magániskolában töltötte. A Hackley School a New York állambeli Tarrytownban található főiskolai előkészítő magániskola, amit 1899-ben egy gazdag filantróp, Frances Hackley alapított. A bentlakásos magániskola legmagasabb éves tandíja eddig 67 475 dollár, vagyis 23 millió forint volt. Ezután a Brown Egyetemre jelentkezett, ahol kognitív idegtudományt és képzőművészetet tanul a LinkedIn szerint.

Richard Gere és fia, Homer 2012-ben: sportrendezvényeken láthatták többnyire a fiút

Forrás: FilmMagic

Nagy tervei vannak

Richard Gere fia még tanul, de már vannak tervei a jövőjével kapcsolatban. Egyelőre a Brown University School of Public Health kutatóasszisztenseként dolgozik, ám szeretne majd édesapja nyomdokaiba lépni, aminek Richard Gere nagyon örül. Nemrég mesélt arról a büszke apuka, hogy fia szívesen belekukkantana Hollywood világába,

kisfilmeket írna és rendezne, szóval ez az új dolog közös bennünk.

Színészkedni is elkezdett, és édesapja szerint nagyon élvezi. „Hirtelen elkezdett érdeklődni, és úgy tűnik, élvezi" - árulta el a színész.

Homer szíve még szabad

A fiú a hírek szerint egyelőre még nem találta meg élete párját, de mivel a szerelmi életét nagyon diszkréten kezeli és nincs nyilvánosan elérhető közösségi média profilja, nem tudni, hogy került-e mostanában küzelebbi kapcsolatba valakivel.

Az, hogy most együtt jelent meg Richard Gere és fia Cannes-ban, különleges alkalom volt, ugyanis a színész sem jár már premierekre, Homer pedig nem sok filmjét látta. "Nem érti" - mondta Gere arra a kérdésre, hogy a fia érti-e, hogy az apja sztár. "Nagyon nehéz neki engem a vásznon látni, mert még ha egy extrém karaktert játszom is, akkor is az apja vagyok, így nehéz neki beleélnie magát a történetbe" - árulta el Richard Gere.