A többi országhoz hasonlóan Magyarország is enyhítést tervez a következő hetekben. Ám egyelőre az élet nem tér vissza teljesen a régi kerékvágásba. Nézzük, hogyan változnak meg a mindennapok!

Jövő héten kinyithatnak a boltok, éttermek a Magyar Nemzet értesülése szerint. Viszont szigorú előírásokat kell betartani így is. A biztonságos távolságtartás továbbra is elengedhetetlen, ezért meg lesz szabva, hogy az éttermekben az asztalok elhelyezkedése ezt lehetővé tegye, illetve a boltokban is csak korlátozott számú vevő tartózkodhat egyszerre. A maszk viselése pedig kötelező lehet. Ezen kívül lerövidülhet az idősek vásárlási sávja.

Ám sok vállalkozó szerint ettől még jó ideig nem lesz a régi a forgalom. Egy XIII. kerületi cukrászda üzemeltetője elárulta a Blikknek, nekik abból volt a bevételük nagy része, hogy a közelben lévő irodaház dolgozói átjártak. Céges bulik, születésnapok sem lesznek még egyhamar, így a tortarendelés egyelőre nem lesz a régi.

Városi Zsolt egy fehérnemű bolt tulajdonosa szerint is akkor jönnek újra vissza a vevők, ha már nem fognak félni.

A légitársaságok is tervezik a visszatérést, a fertőtlenítés egyértelmű, de kötelező lesz a maszk és a kesztyű a személyzetnek a Wizz Airnél. Beszálláskor a két méter távolságot tartani kell, és a testhőmérséklet mérésére kell számítani a reptereken.