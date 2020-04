A pennsylvaniai Altoona városában bukkantak rá a kisbabára, akit mentőhelikopterrel azonnal kórházba szállítottak. A DNS minták alapján úgy tűnik, a tettes Ferdy Antar Crutcher lehetett, aki már húsz évet ült börtönben egy 17 hónapos kislány bántalmazása és megerőszakolása miatt.

A férfi akkor is és most is hasonlóan képelen történettel állt elő. Azt állítja, ezúttal kapcsolata volt a gyerek nagymamájával, aki az aktus után kényszerítette, hogy vigye a babát egy sikátorba, és kenjen vért a falára, hogy hamis nyomokat hagyjon. Szerinte a nő helyezte el a DNS-ét is az áldozaton, hogy rá terelje a gyanút. – írja az AltoonaMirror.

A korábbi esetnél pedig a kislány édesapját vádolta, ám végül beismerte tettét: "Nem tudom, miért tettem ezt vele. Segítségre van szükségem." – mondta akkor.

A férfinak most gyermek ellen elkövetett nemi erőszak és gyilkossági kísérlet vádjával kell szembenéznie.