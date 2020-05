5 hónapig nem tudott kikönti a járvány miatt egy tenerifei luxushajó. A part mellett veszteglő hajó utasai között volt egy magyar énekes-táncos is, Zsurkán Zsanett. Elmesélése szerint az volt az első aggasztó pont, mikor a hajóra 2000 plusz ember érkezett, akik ugyanennél a cégnél, csak másik tengerjárókon dolgoztak. Aggasztó volt a helyzet, hiszen senki sem tudta, hogy van-e köztük vírusos.

Aztán ez a rengeteg ember mintha elveszítette volna az önkontrollját és a hajó egyik pillanatról a másikra rémálommá vált:

"Hosszú idő után találtak megoldást a kikötésre és a hazaútra. A németországi Cuxhaven kikötője felé vettük az irányt, de óriási káosz alakult ki addigra a hajón. Az újonnan felszállók egyszerűen képtelenek voltak beilleszkedni, az pedig sokakban pánikot is keltett, amikor bejelentették: osztozni kell vadidegenekkel a kabinunkon. Szerencsére én ki tudtam harcolni, hogy hozzám senkit se tegyenek be" - mesélte Zsanett a Borsnak.

A legtöbb bárban rengetegen a sárga földig itták magukat, totális káoszba fulladtak az esték. Be is szüntették a tömények kiszolgálását, csak sört és bort lehetett kapni. Szétverték a berendezést, és verekedések is voltak, amit a biztonsági személyzet csak nehezen tudott megfékezni. Aki balhézott, azt elzárták a kabinjába. A legdurvább, hogy orgiákat is szerveztek, aminek a fültanúja is voltam" - mondta.

Azóta már átlépték az országhatárt és habár mindenki jól van, nem tudják, van-e köztük koronavírusos, ezért Zsanett kéthetes karanténba vonul és tesztelni is fogja magát:

"Csütörtök reggel jó hírt kaptunk, ugyanis az európai személyzet leszállhatott, és busszal vittek minket haza. A magyarok közül többen Németországban maradtak, mi néhányan pedig Magyarország felé vettük az irányt. A hegyeshalmi határnál leszálltunk, onnan vonattal mentünk a Keleti pályaudvarra, majd én Szegedre."