A Deák téren két fiatal veszette életét, miután két társaság összeverekedett. A 16 és 21 éves áldozatokat leszúrták, a gyanú szerint az elkövető a 18 éves Cs. Krisztián, akit letartóztattak. Barátja, Zoltán elmondta, Krisztián csak akkor agresszív, ha iszik. Bánja, hogy nem vett részt a bulin, mert úgy érzi, ő megakadályozhatta volna a tragédiát.

"Gyerekkorunk óta vagyunk barátok, sok kalandot megéltünk együtt. Végtelenül elszomorít, amit a barátom tett, de én akkor is mellette állok. Abban biztos vagyok, hogy engem nem veszít el, a beszélőre is járni fogok hozzá. Krisztián az a srác, akire nem árt vigyázni. Ha iszik, sajnos hajlamos az agresszióra. Engem is hívott, hogy megünnepelje a nagykorúvá válását, de éppen otthon kellett a gyerekemre vigyáznom. Ha mégis Krisszel buliztam volna, biztosan nem történik meg a gyilkosság. Szörnyű dolgot tett, de azt kívánom, hogy méltányos büntetést kapjon. Remélem, lesz esélye újrakezdeni az életet. Akikkel éppen bulizott, nem is voltak az igazi barátai. Egy barát nem beleviszi a másikat a bajba, hanem inkább kihúzza belőle" - mondta a Borsnak.