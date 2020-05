Az asszony unokájával játszott, amikor az nem fogadott szót neki, ezért megszidta, és a kezére is ráütött. A gyerek ezt elmesélte édesanyjának, aki erre dühében durván fellökte az idős nőt, az pedig hatalmasat esett, lezuhant a bejáróról, és beverte a fejét. Több csontja is eltört a koponyáján és a kezén is – írta közleményében a Pest Megyei Főügyészség.

A nő ellen eljárás indult, mivel idős anyja korlátozottan képes a védekezésre, súlyos testi sértés a vád. Nem engedik szabadlábon védekezni, hogy ne ismétlődjön meg a tett, illetve ne legyen esélye a tanúk befolyásolásra.