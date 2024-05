"Ne izguld túl, de ne is lazázd el" - tuti tippek a nyelvi érettségihez

Manapság sok diák szeretne külföldön tovább tanulni, de az itthoni munkapiacon is elvárás a nyelvtudás. A szülők nagy része úgy gondolja, hogy legalább a nyelv menjen jól. És szerencsére a fiatalok többsége is felismeri a nyelvtudással járó előnyök fontosságát. Így a nyelvi érettséginek még nagyobb jelentősége van a családok életében, ezért akár külön nyelvtanárra is hajlandóak költeni. Mégis kiélezett helyzetben még a legfelkészültebb diáknál is beüthet a krakk. Ezt elkerülendő tuti tippeket kértünk Sebestyén Gábor angol nyelv tanártól.

Az egyik legelterjedtebb nyelvtanulási forma a csoportos nyelvóra

Először is ne izgulja túl, és ne is lazázza el - fejben - a vizsgát a tanuló.

Mindkét esetben csak zavarodottság lesz a vége, ha a vizsga bizottság azt érzi, hogy a tanuló elvesztette a fonalat az nem egy jó belépő. A lényeg, hogy próbáljuk meg fókuszban tartani magunkat. (Erre különböző technikák állnak rendelkezésünkre) - mondja a szakember. Ezenkívül arról kell tanúbizonyságot adni a vizsgán, hogy valóságos nyelvtudásunk van, az bizonyára nem lesz elég a jó jegyhez ha tőmondatokban beszélünk, ahogy az sem, ha csak egymás mellé tesszük a szavakat, de nem alkalmazunk kifejezéseket.

- Hogyan lehet elérni, hogy valóságos legyen a nyelvtudás?

- A fiatalok ma már mindenhez az internetet használják, ebben az esetben ez hasznos is lehet. Sok sorozatra épülő, rövid videó található a neten, ezeket szeretik nézegetni, hallgassanak podcastokat, nézzenek filmeket. Sajnos keveset olvasnak, pedig az egyik legnagyobb segítség, eredeti nyelven könyvet olvasni. Jó szívvel ajánlom az Oxford Bookworm sorozatot, aminek hat szintje van, így mindenki felmérheti, hol tart. Addig kell egy szintet olvasni, amikor már unalmassá válik, ez jelenti ugyanis azt, hogy valaki elérte az adott szintet és a következőre léphet. Egy filmet pedig sokszor kell megnézni, amikor én tanultam angolul fél éven keresztül mindennap megnéztem három filmet, ugyanazt a három filmet, napi váltásban. Amikor már kivülről tudod az egészet, akkor már rendelkezel azzal a szókinccsel, amikor már komoly nyelvtudásról beszélhetünk. Ezenkívül mindig legyen az a házi feladat, hogy otthon fennhangon olvasgassa vissza azokat a dolgokat, amiket az órán együtt csináltak a tanárral, erre elég napi 10 perc, és észrevétlenül jut el a diák arra a szintre, ami már elég az érettségihez.

Tanulj be, és használj töltelék kifejezéseket

