A kettős gyilkosságba torkolló verekedésben egy ikerpár is részt vett. J. Marcellt és J. Dánielt ismerőseik „kemény fiúkként" jellemezték, akik többször keveredtek balhéba. Marci még bokszedzésre is rendszeresen járt.

„Dani jámborabb, Marci az utóbbi időkben többször verekedésbe keveredett. Arra gyanakszunk, hogy tolt valamit, mert nagyon megváltozott a viselkedése. Hiába próbált rá hatni a tesója" – nyilatkozta egy barátjuk.

A gyilkosság elkövetésével vádolt Cs. Krisztián édesanyja teljesen összetört, nem tudja feldolgozni, hogy fia két család életét tönkre tette.

„Az biztos, hogy nem mi neveltük a férjemmel gyilkosnak.

Van még rajta kívül négy gyermekünk, róluk is gondoskodnunk kell, miközben Kriszt sem hagyhatjuk magára. Hiába próbáltam az előzetes letartóztatásban meglátogatni, még nem engednek be hozzá. Az én testem, az én vérem, ezért érzem a lelkét. Biztos vagyok benne, hogy megbánta, amit tett. Osztozom a gyászolók fájdalmában, ezért a családom és Krisztián nevében szeretnék kimenni a fiúk temetésére" – mondja Szonja.

Titokban menne el a temetőbe, mert fél, ha kiderül, hogy ki ő, meglincselnék. Testvérét már így is zaklatják ismeretlenek. Az anya maga is szeretne magyarázatot kapni fia tettére, de valószínűleg nem fog. Szonja az ikerpárt is jól ismeri, hiszen fiával gyerekkoruk óta jó barátságban vannak. Róluk így nyilatkozott:

„J. Danit és Marcit is jól ismerem, hiszen Krisszel együtt nőttek fel. Az egyikük talán még érettségizett is, mert az apjuk szorgalmazta, hogy tanuljanak. Viszonylag jó módú családból származnak. Ikertestvérek, én pedig örültem, hogy a fiam velük barátkozott. Rengeteget játszottak együtt, mindent megosztottak egymással."