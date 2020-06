Brutális vérengzést rendezett egy 22 éves férfi a szlovákiai általános iskolában. Megölte az igazgatóhelyettest, és megsebesített öt másik embert, köztük gyerekeket is. A rendőrök lelőtték az elkövetőt.

Az észak-szlovákiai Ruttkában, az általános iskolában késsel támadt a 22 éves túrócszentmártoni férfi az igazgatóhelyettesnek, aki életét veszítette. Az elkövető öt másik embert is megsebesített, gyerekek és tanárok is voltak köztük, illetve az igazgatónő is megsérült.

A sebesülteket a túrócszentmártoni kórházba szállították, ahol ellátták az iskolai alkalmazottak és a gyerekek mellkasi, nyaki, illetve az alsó végtagokon szerzett súlyos szúrt sebesüléseit, illetve a rendőrök lövedék okozta könnyebb sérüléseit. Bár az összes sérült további kórházi kezelésre szorul, életveszélyben egyikük sincs.



A kiérkező rendőrök lelőtték a férfit, az indítékát egyelőre nem tudni. A helyszínről döbbenetes fotók kerültek ki, többek között a lelőtt elkövetőről is - írja az MTI.