A Harmony of the Sea nevű hajó egyik alkalmazottja vesztette életét június 9-én, Mariah Jocsont a kollégái találták meg holtan a kabinjában. Halálának okáról egyelőre nincsenek hivatalos információk, ám a többség véleménye szerint a koronavírus miatti karantén okozta a nő halálát, hiszen a vírus miatt a luxushajón ragadt dolgozók a kabinjaikban kénytelenek átvészelni a mindennapokat - ez pedig egyeseket annyira megvisel lelkileg, hogy inkább az öngyilkosságot választják.A Harmony of the Sea jelenleg Barbadosnál áll, több, mint 2000 fős személyzetével a fedélzeten. Ez a 2000 ember a cég több másik hajójáról lett átterelve, és már hetek óta várják a karantén végét. A hírek szerint eddig már 8 ember végzett magával emiatt, egy pedig megkísérelte az öngyilkosságot - írja a Cruise Law News.